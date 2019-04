Maadlusfestival Estonian Wrest Fest jätkub rahvusvahelise maadluslaagriga

Maadluslaagri koordinaator Kristjan Pressi sõnul on laagri eesmärk anda noortele võimalus maadelda võimalikult paljude erinevate vastastega. «Meil on laagris iga päev treenimas erinevate riikide treenerid, et noored saaksid tunda erinevaid maadluskoolkondi,» rääkis Press. Nii on ühel päeval treeneriteks soomlased, teisel valgevenelased, kolmandal eestlased jne. «Soomlased on näiteks väga jõulised. Nemad kasutavad juunioride vanuserühmas juba tõsist musklit,» märkis Press.

Erinevate koolkondade kohta selgitas ta, et 60ndatel oli raamat, kus oli välja toodud, et Nõukogude Liidus on 3 maadluskoolkonda - slaavi (Ukraina, Valgevene, Venemaa), kaukaasia (näiteks Gruusia) ja Eesti.

«Eesti oli ilmselt seotud Palusalu, Kotka ja Englase aegadega. Omal ajal oli Eestil ju palju maavõistluseid Soome ja Ungariga. Tänaseks on selle koolkonna meilt ungarlased üle võtnud. Nende maadlus on praegu väga heal tasemel,» räägis Press, kelle hinnangul on laagris osalejate arv kasvanud võrdeliselt Tallinn Open - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlusega. «Kolm aastat tagasi alustasime esimese laagri korraldamisega maadlusklubis Korrus3. Viimased 2 aastat oleme olnud Saku Suurhallis ja seegi hakkab juba väikseks jääma,» rõõmustas Press ning lisas, et kui nii edasi läheb, tuleb korraldajatel hakata juba nutikamaid lahendusi otsima.