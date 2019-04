Katkend ilmuvast raamatust «Eesti spordi 100 aastat»: eestlane on ikka olnud spordirahvas

Raamat vaatleb Eesti spordi arengulugu viimase sajandi jooksul. «Eeltõuge sellele ajale polnud pikk, ent küllalt tõhus, et käivitada kohe hasartne tegevus. Me võime end julgelt nimetada spordirahvaks: saavutussport sai ilma pikema sissejuhatuseta pärjatud, kõik need sada aastat on meie edukad spordipoisid ja -piigad rõõmustanud kaasaelajaid ilusate võitude ja tublide tulemustega kõige kõrgemal rahvusvahelisel tasemel. Meil pole olnud sügavaid madalseise, igal ajal on keegi ikka olnud suuteline konkureerima maailma tippudega,» seisab raamatu tutvustuses.

Postimees avaldab siinkohal katkendi ilmuvast raamatust:



Uus iseseisvusaeg tõi kaasa võimsa lootusepuhangu. Olime taas maailmaareenil oma esindustega. Medalidki ei jäänud tulemata. Esialgu olid need küll nõukoguliku süsteemi viljad. Tasapisi siiski kohanesime ja suutsime üsna edukalt suures mängus kaasa lüüa. Maailm aga muutub kiiresti, areng on olnud tormiline. Sport on saanud meelelahutusmaailma osaks, alludes äriilma reeglitele. Esiplaanile on tõusnud vaatemängulised alad, paljuski kujundavad sporti rikkad klubid ja sponsorid. Uusi talente otsitakse küll kõikjalt üle maailma, kuid selles konkurentsis on raske pildile pääseda.

Eestlased on ikka olnud spordirahvas, just teadlikkuse ja spordiarmastuse poolest. 2016. aastal mälumänguolümpiaadil spordimängus kulla võitnud Igor Habal on öelnud, et teistes riikides teatakse palju ühest-kahest alast (eeskätt jalgpallist), meie teadmiste skaala on aga lai. Eestis trükitakse rekordiliselt palju ja mitmekesiseid spordiraamatuid. Kui Eesti sportlased jõudsid 1992. aastal taas olümpiaareenile, jälgis Albertville’i talimängude avamist telerist ligi 550 000 vaatajat, kümme aastat hiljem elas otseülekande vahendusel Andrus Veerpalu ja Jaak Mae sõitudele Salt Lake City talimängudel kaasa 450 000 eestimaalast. Ootus ja lootus olid meeletud.

Väikerahvana oleme olnud kogu aeg teadlikud, et meie võimalused pole kuigi suured. Samas pakub just sport väikestele rahvastele võimalust suurtega võrdselt konkureerida. Nii ei maksagi imestada, kui sportlaste head esinemist peetakse riigi tutvustamise seisukohalt poliitikute tööst tunduvalt tõhusamaks. Õnneks on meil jätkunud sportlasi, kes maailma teravaimasse tippu on jõudnud, pakkudes kaasaelamisrõõmu ning ühendades selles rõõmus kogu rahvast.