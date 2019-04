Mukunga sattus liiklusõnnetusse ja kevadel Eestis ei võistle

«Hea on see, et Mukunga on tagasi jooksuradadel pärast 2 kuu pikkust pausi. Halvad uudised on need, et Mukunga sellel kevadel Euroopas ei võistle. Me näeme teda kindlasti sellel sügisel,» oli Keenia jooksja sõnum.



Möödunud aastal tekitas Mukunga võistlemine palju segadust ning ka väiksemat sorti rassismiskandaali, kui Andi Noot poodiumil tema kätt ei surunud. Suurimat pahameelt tekitas see, et Mukunga kogus omale kõik auhinnarahad, mida Eesti jooksjad ka ise ihanud oleksid.