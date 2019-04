Klavani koduklubi fänne süüdistatakse Juventuse mängijate rassistlikus solvamises

Mängul kerkis üles taaskordne rassismiskandaal, kui väidetavalt solvasid Cagliari toetajad Juventuse mängijaid Moise Kean'i ja Blaise Matuidit. Mõlemad tumedanahalised mängijad said solvanguid ning Cagliari fännid vilistasid neid välja.

Meeskonna kogenud kaitsja Leonardo Bonucci ise aga usub, et selle põhjustajaks on Kean ise, kes tähistas 2:0 väravat publiku poole käsi laiutades. Seepeale hakkaski Cagliari publik mustanahalist mängijat rassistlikult solvama. Kean ise väidab, et teda solvati juba varem.