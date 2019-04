Markko Moisarit kaotused ei heiduta: ma armastan seda sporti

13. aprillil astuvad Tondiraba jäähallis kaheksanda võitluspaarina areenile 25-aastane Markko Moisar ja Hiinat esindav 21-aastane Jin Ying. Võitlus toimub kaalukategoorias kuni 63 kilogrammi. Moisar on võistlusvormi timminud Tais ja vahetult enne võitlust käib Hollandis.

«Pärast viimast kaotust olen valinud oma kehakaalus võistlemise, vorm on hea,» kinnitas Moisar.

Viimased kaotused Moisarit ei heiduta. «Ma armastan seda sporti. See on ju ainult mängimine seal käte ja jalgadega. Mõnele meeldib arvutis mängida, mulle meeldib mängimine reaalses elus,» rääkis Moisar oma lemmikalast. Markko Moisar lubab, et sel korral tuleb võit kindlasti koju, kuid vastase kohta suurt eeltööd tegema ei hakka. «Saame tuttavaks kaalumisel,» ütles Moisar.