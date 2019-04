Video: vaadake Ott Tänaku filmi uut treilerit!

«Ott Tänak - The Movie» uues treileris ütleb M-Spordi pealik Malcolm Wilson, et Ott on talle nii mõnedki hallid juuksekarvad tekitanud. Juba 11. aprillil kinodes esilinastuv film on ennekõike ühe keerulise iseloomuga Eesti mehe lugu koos tema plusside ja miinustega.