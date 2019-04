Eesti meeste käsipallikoondis valmistub EMi valikmängudeks

«Paberi peal näeb ehk meie ettevalmistusplaan intensiivne välja – viis treeningut ja mitu koosolekut 72 tunni sees, aga käsipallis on see normaalne. Lisaks pole kõik harjutuskorrad kindlasti kõrge tempoga, vaid keskendume rohkem pisiasjadele. Seda nii oma rünnaku- kui kaitsetegevuses, aga ka lätlaste mängupilti arvestades,» lausus 54-aastane rootslane, lisades, et kindlasti alustatakse meeldetuletusest, kuidas kuus-kuue vastu mängida, kuid tööd tehakse ka võimalike eriolukordade tarvis. «Tähtis on asju piisavalt palju korrata. See on nagu teatris – et tükk selgeks saada ja lavaline liikumine peaaegu automaatseks, tuleb harjutades palju kordusi teha,» lisas Sivertsson.