UFC – Nurmagomedovi ja McGregori säutsud on lubamatud

Vabavõitlejate Conor McGregori ja Habib Nurmagomedovi vaheline sotsiaalmeedias toimuv sõnasõda on läinud juba sedavõrd inetuks, et meeste tüli on asunud lahendama võitlusspordi organisatsioon UFC, kelle teatel on vastasseis ületanud juba igasugused piirid.