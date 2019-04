«Spordiministeerium»: kas Gert Kullamäest võiks saada Eesti koondise peatreener?

«Ma ei oska sellele küsimusele vastata, kas ma kandideeriksin või mitte,» ütles Kullamäe Spordiministeeriumis.

Samas lubas 47-aastane Kullamäe kandideerimist kaaluda. «Kui konkurss korraldatakse, ma usun, et ma kindlasti mõtlen. Kuigi olen ise selle poolt, et kui tuleks suunatud pakkumine, siis ma kindlasti haaraksin härjal sarvist. Siis ma tunneksin, et korvpalli üldsus mind toetab – mul on seljatagune, nad usuvad minusse. See tekitaks inimlikult hea tunde.»

Kullamäe hakkas loetlema ka võimalike konkurente peatreeneri kohale. «Müürsepp, Sokk, Kuusmaa, Varrak – kõik on mu head sõbrad. Me oleme ühiselt seda asja teinud ja järsku oleme kõik konkurendid. Kuidas see reaalselt välja kukuks? Ma ei oska seda ette kujutada. Aga võib-olla on see äge konkurss?»

«Aga mul on väga-väga tähtis, mida mu kodus üks härra arvab sellest, kui ma oleksin tema treener,» toonitas Gerd Kullamäe asjaolu, et rahvuskoondisesse on ennast murdnud ka tema 19-aastane poeg Kristian.

