Teinegi Jüri Vipsi konkurent sai võimaluse testida vormel 1 sarja masinat

Ticktum läbis testipäevadega 134 ringi, olles peamiselt rajal selleks, et sõita pikemat aega järjest. Red Bull üritas selle testiga lahendada seadistuse probleeme, mis on kahel esimesel etapil sel hooajal sõitjaid seganud.

«See on täiesti erinev sellest, millega harjunud olen. See oli meeletu vastutus. On tähtis esineda hästi ja mitte ainult enda jaoks vaid kogu meeskonna jaoks. See oli minu jaoks väga suur pinge, aga olin selleks hästi ette valmistunud,» rääkis Ticktum autospordile.