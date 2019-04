Sebastien Ogier: me ei saa mööda vaadata faktist, et Citroen polnud asfaldil kiire

Ogier ei suutnud ralli jooksul võita ühtegi kiiruskatset, kuid läbi Ott Tänaku ja Elfyn Evansi ebaõnnele tõusis prantslane ralli lõpuks kõrgele teisele kohale. Terve nädalavahetuse oli hädas ka teine Citroeni piloot Esapekka Lappi.

«Me arvasime enne rallit, et oleme asfaldil kiired, sest see peaks Citroenile sobima väga hästi. Reedel saime esimeste kiiruskatsetega aru, et tegelikult on meil tulemas üks ütlemata keeruline nädalavahetus,» rääkis Ogier' WRC sarja kodulehel.

«Meil puudus kiirus, millega oleksime suutnud kiiremate meestega võidu sõita. Suurimaks probleemiks oli see, et meil ei olnud pidamist ja auto oli väga alajuhitav,» rääkis Ogier suurimatest probleemidest.

«Kõike seda arvestades oli tulemus väga positiivne. Saime tähtsad punktid, mis ongi kõige tähtsam MM-sarja üldseisu arvestades. Samas ei saa me vaadata mööda faktist, et Citroeniga tuleb veel kõvasti vaeva näha, sest me ei suutnud ootuseid täita. Lahendus on vaja leida järgmiseks asfaldiralliks,» lausus Ogier.