SK Tapa alistas Aruküla/Audentese ja edenes veerandfinaali

Viimased kaks kodumängu HC Viimsi/Tööriistamarketi ja Viljandi HC vastu võitnud Tapa tõestas kohe avaminutitest peale, et 250 toetaja silme all on tahtmine veerandfinaali jõuda suur. Mikola Naumi üleväljasöödu realiseeris Ivary Volkov ja ehkki Rauno Kopli viigistas karistusviskest, läks aega üle kümne minuti, enne kui külalised mängust värava said.