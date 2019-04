32. Kristjan Palusalu memoriaal paneb punkti nädal aega kestvale maadlusfestivalile Estonian Wrest Fest

Väga tugeva koosseisuga on Tallinnasse tulemas Gruusia koondis. Tituleeritumatest sportlastest on end kirja pannud värskelt kreeka-rooma maadluses U23 vanuseklassi raskekaalu Euroopa meistriks kroonitud Zviadi Pataridze. Kaalukategrooias 72kg tuleb võistlema eelmise aasta EMi pronksmedali võitja täiskasvanute arvestuses Iuri Lomadze. Samas kaalus on end üles andnud ka 2017. aasta EMi ja MMi pronksmedali võitja kadettide vanuserühmas Otar Abuladze. Lisaks kuulub koondisesse 2016. aasta juunioride maailmameister ja eelmisel aastal nii U23 kui täiskasvanute arvestuses EMil pronksi võitnud Dato Chkhartishvili.