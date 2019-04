Video: Hendrik Themas seab julgeid eesmärke

​Sel aastal on Themas maha pidanud kaks võidukat matši, mis lõppesid tehnilise nokaudiga. Heade tulemusteni on 28-aastase endise kergejõustiklase viinud sihikindel treenimine.

«Mu areng on olnud kiire. Tegelikult olengi kaks-kolm aastat võistelnud ja seda täiel kiirusel. 22 matši teinud ja areng, kogemus tuleb sellega. Rohkem liikumist, jalatööd tehnilisi aspekte ja kõik toimib,» rääkis Themas, kelle eesmärk on küll võitlussari Glory, kuid hea esinemine Duelil võib ta viia ka Hiina võitlussarjadesse. Selleks tuleb aga üle kavaldada Hiina koondist esindav 24-aastane Liu Dacheng. «Ma põgusalt vaatasin, mulle üle ei meeldi mõelda, vaid näha, kes seal vastas on. Oli tehniline ja osav,» kirjeldas Themas oma vastast.