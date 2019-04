Kui noorest saab kogemata dopingupanija...

Liivand teadis, et teda kummitab mõnikord kummaline allergia. Aga mida ta ei teadnud, oli see, mis aineid Mehhiko arstid talle allergiahoo leevendamiseks veeni lasevad. Ta oli ju tippsportlane, osales rahvusvahelistel tiitlivõistlustel – ja see tähendas, et ained, mis sobivad tavainimesele, ei pruugi kõlvata talle. Sest sportlased peavad andma dopinguproovi. Ja siis on kuri karjas, skandaal missugune, kui proovi analüüsimisel peaks selguma, et see sisaldab aineid, mis kuuluvad spordis keelatute hulka.