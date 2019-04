Malachowski: loodan, et meil on põhjust Kanteriga pärast OMi õnnelikud olla

Eelmise aasta detsembris Kanteri endale treeneriks palunud Malachowski on eestlase juhendamisega väga rahul: «Ma olen väga õnnelik, et ta tuli. Ta on väga tark mees ning hea treener aga eks tulemusi näeme MMil Kataris. Ühtlasi loodan, et meil on põhjust 2020. aastal pärast Tokyo olümpiamänge olla õnnelik.»