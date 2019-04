NBA play-off‘i ootel ehk naljakuust saab mängukuu

Läänekonverentsis on kaheksa paremat selgunud, lõplikud kohad võivad paari viimase mänguga veel muutuda. Idakonverentsis on seis segasem. Põhiturniirivõiduga kindlustas kodumängude eelise küll Milwaukee Bucks, kuid viisik Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Miami Heat, Orlando Magic ja Charlotte Hornets peab võitlust kolme viimase play-off-pääsme pärast.

Lahtine on veel põhihooaja väärtuslikema mängija tiitli saaja. Pretendente on sisuliselt kaks: Bucksi Giannis Antetokounmpo ja Houston Rocketsi habemikust korvikütt James Harden. Kuna Antetokounmpo on põhihooaja parima meeskonna parim mängija, siis kerge eelis on kreeklasel. Harden peab eelseisvas kolmes mängus Heraklese kombel vägitegusid korda saatma, et teist aastat järjest austav tiitel pälvida.