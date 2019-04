Rootslanna, kel aukohal sõnad «ema» ja «isa»

Võrdlus Kontaveidiga pole põrmugi juhuslik. Kuna Petersoni mõlemad vanemad on eestlased ja isa Mart pealekauba 80ndate aastate siinne tippmängija, tundus üsna loomulik, et tütar Rebecca noorteturniiridel just Kontaveidiga kiirelt sõbrunes. Ei lugenud ka tõsiasi, et Rebecca on sündinud ja kasvanud Stockholmis ning Eestisse sattunud vaid vahel harva.