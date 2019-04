Video: Griffin viskas Thunderi vastu ligi 50 punkti, Pistons heitleb play-off’i koha nimel

Kui Thunder (46 võitu ja 33 kaotust) on koha NBA play-off’is kindlustanud, kuid lõplik asetus läänekonverentsis pole veel teada, siis Pistons peab pingutama, et mahtuda idakonverentsis kaheksa hulka. Hetkel paikneb Detroidi meeskond 39 võidu ja 40 kaotusega täpselt kaheksandal kohal, kuid esimesena joone all asuval Miami Heatil on vaid üks võit vähem.