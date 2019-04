Postimees TV: Columbus Blue Jackets murdis venelaste toel play-off’i

Mängus New York Rangersiga otsustati võitja karistusvisetega. Otsustava karistusviske realiseeris Venemaa hokitäht Artjomi Panarin ja nii napsaski Blue Jackets Manhattanil 3:2 võidu. Columbuse kangelaseks tõusis teinegi venelane, mängus 25 tõrjet teinud väravavaht Sergei Bobrovski, kes kaitses ära ka kõik Rangersi karistusvisked.

Columbus on võitnud viimasest seitsmest mängust kuus. Columbuse peatreener John Tortella ütles pärast kohtumist, et on mängijate üle meeletult uhke.