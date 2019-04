Videod: Eesti jalgrattur võitis Tai velotuuril etapi

Laasi võit on sellel hooajal esimene nii talle kui ka tema tööandjale Team Illuminate’ile. «Pean tõdema, et täna olid mul tuuri parimad jalad. Tundsin terve päeva end väga hästi ja tiim tegi kõik endast sõltuva, et jooksikud kinni püüda ja mind võidule vedada,» võttis Laas tänase etapi kokku.