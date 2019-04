Atletico jookseb tippmängijatest tühjaks?

Äärekaitsja Lucas Hernandez (23) on juba käed löönud Müncheni Bayerniga ja siirdub Saksmaa suurklubisse pärast käimasolevat hooaega. Eeloleval suvel lõppeb leping koguni kolmel kaitsjal. Nimelt on küsimärk Diego Godini (33), Filipe Luisi (33) ja Juanfrani (34) tuleviku kohal. Väidetavalt on Godin läbirääkimistes Milano Interiga, kes jahtis möödunud suvel ka Simeone allkirja, kuid argentiinlane jäi Atleticole loojaalseks.

Kõik kõnealused mängijad on olnud Atletico viimaste aastate edu taga, aga kui nemad lahkuvad, läheb ekspertide hinnangul Hispaania pealinnas suuremaks ostu-müügi-ralliks. Välismaised jalgpalliportaalid kirjutavad, et sel juhul tahavad Atleticost lahkuda ka väravavaht Jan Oblak (26), poolkaitsja Saul Niguez (24) ja ründaja Antoine Griezmann (28).

Atletico kui organisatsioon peaks staaride lahkumisega olema harjunud, sest aastate eest on sealt tuule tiibadesse saanud sellised mängijad, nagu näiteks Sergio Agüero, Diego Forlan, David De Gea, Radamel Falcao ja paljud teised. Viimastel aastatel on aga suudetud ise teiste tippklubide eest napsata häid mängijaid eesotsas Thomas Lemari ja Gelson Martinsiga (hetkel laenul AS Monacos).

Diego Simeone. FOTO: SERGIO PEREZ / REUTERS

Atletico võitis eelmisel kalendriaastal kaks tiitlit, triumfeerides kevadel Euroopa liigas ja suvel Tallinnas toimunud UEFA superkarikafinaalis. Hooajal 2013-14 tuli Atletico kümnendat korda klubi ajaloos Hispaania meistriks.

Käimasolev liigahooaeg on Atleticole kulgenud üpris edukalt, sest kohalikus meistriliigas ollakse kaheksa vooru enne hooaja lõppu teisel kohal, jäädes liider Barcelonast maha kaheksa punktiga. Kuid järgmises mängus minnakse võõrsil vastamisi just Barcelonaga. «Mängijate positiivne suhtumine teeb meid konkurentsivõimeliseks,» kommenteeris Simeone. «Mängijad saavad aru, mida treener tahab, et meeskond leiaks võimalused mängude võitmiseks ja oleks edukas,» lisas peatreener.