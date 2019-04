Eesti teenis Kristjan Palusalu memoriaalilt hõbemedali

Eesti maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul oli tänavune memoriaal juunioridele kindlasti väga heaks proovikiviks mõeldes augustis Tallinnas toimuvale MMile. «Iga Eesti maadleja tahaks olla nagu Kristjan Palusalu. Seepärast on kindlasti just noortele maadlejatele väga suur asi maadelda temanimelisel mälestusvõistlusel. Maadlus on maagiline!»