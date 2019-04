Video: noored Eesti iluvõimlejad jõudsid Bulgaarias poodiumile

«Konkurents on sel aastal tipus väga tihe, pjedestaalile viivad vaid rasked kavad. Kahjuks meil oli seekord kaotusi, kuid korralik esitus rõngafinaalis tõi ka medali,» ütles treener Larissa Gorbunova. «Tüdrukud tõestasid taas, et neil on tippkonkurentsis osalemiseks nii võimed kui oskused olemas, ka kavad on juba piisavalt rasked. Treeningutel on nad järjest stabiilsemad, nüüd on vaja võistlustel alati oma ära teha.»