Ott Tänak saates «Hommik Anuga»: ämm päästab hetkel Eesti autosporti

Ott oli 7. aprilli saates «Hommiku Anuga» koos oma abikaasa Janikaga, kes meenutas, kuidas ta seitsme aasta eest ei teadnud tulevasest tipprallisõitjast suurt midagi, olles Tänaku nime vaid guugeldanud ja kuulnud seda spordiuudistest. «See ongi meie puhul positiivne, et tema tuleb oma maailmast ning mina olen oma maailmas. See aitas kindlasti meid tol hetkel edasi,» ütles Ott, kelle sõnul on tema ja Janika iseloomud tegelikult väga sarnased.

Saatejuht Anu Välba küsis Janikalt, kui palju on ta Oti elu pärast kartnud. «Minu jaoks oli kõige keerulisem Austraalia ralli 2014. aastal, kui Ott sõitis vastu kändu ja sattus haiglasse. Aga otseselt ma ta elu pärast siis ei kartnud. Ott ütleb mulle, et suurem tõenäosus on see, et midagi juhtub Tallinn-Tartu maanteel kui rallis. Ma ju tegelikult tean, et ralliautod on suhteliselt turvalised. Mida aasta edasi, seda vähem ma kardan,» vastas Janika.