Ajaloolist saavutust jahtiv Sildaru jõudis juunioride MMil mäekõrguse eduga finaali

Freestyle-suusatamise juunioride MMi on rahvusvaheline suusaliit (FIS) korraldanud alates 2003. aastast ning kaks aastat tagasi seal oma debüüdi teinud Sildaru on seni võitnud enim (neli – toim) kuldmedaleid. Mullu Uus-Meremaal Cardronas pidi ta Big Airi hüpetes leppima teise kohaga. Viis medalit on ette näidata ka Prantsusmaa küngaslaskujal (mogulisõitjal) Perrine Laffontil. Seega tuleks Kläppenis nii pargisõidus kui ka Big Airis võistleval Sildarul jõuda kummalgi alal poodiumile, et tõusta medalite koguarvu järgi kõigi aegade parimaks.