De Gea lahkub Manchester Unitedist?

Manchester Unitedi soetas De Gea kaheksa aasta eest, kui maksis Madridi Atleticole ligi 22 miljonit eurot. Viiel viimasel hooajal on just De Gea nimetatud suisa neli korda Manchester Unitedi parimaks mängijaks.

Nüüd soovib 28-aastane De Gea saada klubi enimteenivaks mängijaks, mis tähendab, et senine palganumber 200 000 naelsterlingut (nädala kohta) peaks sisuliselt kahekordistuma. Manchester United ei soovi seda teha, kuid hiigelpalka on valmis maksma Prantsusmaa suurklubi Pariisi Saint-Germain, kes on väidetavalt ka De Gea teenetest huvitatud.