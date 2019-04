Rajarekordiga Tallinna teletorni trepijooksu võitnud Kaisa Kukk alistas maailma neljanda naise

Kaisa Kukk jooksis 65. korrusele ajaga 5.40, mis on uus rajarekord. Varasem, kuus sekundit kehvem tippmark oli joostud mullu. «Peale kuuajalist treeninglaagrit Portugalis veel võistelda ei taha, seetõttu välistasin eilse (laupäevase – toim) Haapsalu maanteejooksu. Neid võistlusi, kus arvatavasti võidaksin, oleks mitmeid, aga igale poole ei lähe. Trepijookse ega spetsiaalseid trepitrenne pole ühtegi teinud, nii et tänane (eilne – toim) tulemus sai tulla ainult üldise hea füüsise pealt. Trepid ja mäed on alati minu trump olnud,» rääkis Kukk ajakirja Jooksja Jooksuportaalile .

Alles kohale jõudes sai ta teada, et jookseb ka trepijooksu maailma neljas naine poolatar. «Seetõttu pingutasin ehk ka ise rohkem, et ikka Eesti eest väljas olla. Muud eesmärki täna (eile – toim) polnud. Kuna elan Pirital, siis on see nagu kodujooks ja alati hea korraldus, tore seltskond, mis mind ka teletorni treppidele ajab,» kiitis Kukk. Poolatar Dominika Wisniewska-Ulfik kaotas talle 13 sekundiga. Eesti meistrivõistluste hõbemedal kuulus ajaga 5.55 Piret Põldsaarele. Pronksi sai sekund kehvema tulemusega Merlyn Valma.