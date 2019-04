Mullused finalistid põrkuvad käsipalli esiliiga veerandfinaalis

Veerandfinaalides peetakse mõlemas paaris kaks mängu, kodus ja võõrsil ning edasi saab koondtulemuse alusel. Kui kahe mängu kokkuvõttes on seis viigiline, arvestatakse suuremat võõral väljakul visatud väravate arvu. Ja kui ka need numbrid on võrdsed, siis toimub pärast teist mängu karistusvisete seeria.

Priit Allikivi: peame igas elemendis natukene juurde panema

Põneva paari moodustavad kahtlemata Tartu Ülikool ja HC Tallinn 2, kes mullu kohtusid esiliiga finaalis! Siis jäid tartlased peale 26:25. Sama tasavägised olid kahe meeskonna vastasseisud tänavuse hooaja põhiturniirilgi, kus pealinlased said kodusaalis pärast 15:18 kaotatud avapoolaega 34:31 võidu ja Tartus tehti 26:26 viik.

«Põhiturniiri lõpp läks meil ikka aia taha, palju kehvemaks meie mäng minna ei saa. Kaitse peame saama aktiivsemaks, tehnilist praaki vähendama ja rünnakul koostööd parandama. Kui suudame igas elemendis natukenegi juurde panna, eriti vaimse poole pealt, siis võime finaalnelikusse küll murda,» arvas Tartu Ülikooli juhendaja Priit Allikivi.

«Vigastused ja koosseisuprobleemid on meid kummitanud, aga vähemalt praegu on kõik mehed olemas. Arvan, et HC Tallinn 2 on hetkel paremas seisus ning kui mängime alla oma võimete, läheb meil raskeks,» hindas tiitlikaitsja peatreener, kes ise meeskonda sel nädalal juhendada ei saa, täites tööülesandeid Eesti rahvusmeeskonna juures.

«Punt on meil hea, mängijad tasemel, paremaks neid enam keegi ei suuda treenida. Nüüd on lihtsalt vaja hoida mängurütmi ja -distsipliini ning kui seda suudame, siis jõuame nelja hulka ja miks mitte finaaligi. Esiliiga on tänavu huvitav ja eriti suurepärane karastus noortele mängijatele,» kommenteeris Tallinn 2 peatreener Ahmed Porkveli klubi kodulehele.

Oskar lubab võidelda, Tallas pingeid peale ei pane

Sama tasavägist lahingut võib eeldada ka kahe Tallinna klubi vastasseisust, sest Oskar ja Tallas mängisid põhiturniiril esimeses kohtumises 23:23 viiki ning teises oli Tallas üle minimaalse paremusega 33:32. Oskar sai põhiturniiril 13 punktiga neljanda ja Tallas 11 silmaga viienda koha, ent kui oskarlased lõpetasid nelja kaotusega, siis Tallas võitis viimasest viiest mängust neli.

«Põhiturniiril olid meil Tallasega rasked mängud, aga nüüd saame kokku pea täiskoosseisu ja tahame pääseda finaalnelikusse. Lihtne ei saa kindlasti olema, eriti kui kahjuks toimuvad mõlemad kohtumised nelja päeva sees. Aga selle taha me ei poe ja lähme tänavu kõvasti arenenud Tallase noortega võitlema,» kinnitas Oskari peatreener Tõnu Kastan.