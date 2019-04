PSG eemaldas valet postitust laikinud tippmängija meeskonna juurest

RMC Sport kirjutab, et Rabiot sai klubilt kirja, milles seisnes: «Sa oled kohustatud klubile lojaalsust näitama. Meeskonna ühtekuuluvustunde kahjustamine ei ole aktsepteeritav.»

Rabiot’l ja PSG-l on probleeme olnud ka varasemalt. Sel hooajal pole mees peaaegu üldse platsile pääsenud, sest ei allkirjastanud klubiga uut lepingut. See tähendab, et juunis saab Rabiot’st vabaagent.