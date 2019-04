Aprilli lõpus toimuvad Eesti karikavõistlused kulturismis ja fitnessis

«Ootame 80-100 võistlejat. Seekord pole täiskasvanute kategooriates selgeid favoriite. Palju on uusi tulijaid. Samas näitas 6. aprillil Pärnus toimunud Spa & Sport Cup, et sportlased ja treenerid on teinud suurepärast tööd ja ka esmakordselt võistlustulle astujate tase on nauditavalt kõrge. Huvitav on kindlasti ka see, et laval on taas Kiivikas. Seekord siis vanameistri tütar Amani, keda võib noorte ja juunioride hulgas lugeda favoriidiks,» ütles Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Ergo Metsla. Ta täpsustas, et temal isiklikult pole eelolevatel karikavõistlustel lemmikuid.