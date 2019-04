Donaldas Kairys: lootsin, et avaldame tugevamat vastupanu

Kairys nentis, et mäng ei sujunud nõnda nagu ta «Mis sellest, et vastaspoolel oli tegemist nii hea meeskonnaga nagu Unics. Lootsin, et suudame avaldada tugevamat vastupanu. Väga suurt pettumust valmistas meie esitus kaitses, pidanuksime tegutsema agressiivsemalt, energilisemalt,» rääkis Kalevi loots.