Postimees TV: Dirk Nowitzki säras viimases kodumängus

NBAs on pidada jäänud veel viimane voor ning selgunud on 15 play-off meeskonda. Viimasele play-off kohale sõdivad veel Idakonverentsis Detroit Pistons (40 võitu) ja Charlotte Hornets (39 võitu). Viimases põhiturniiri mängus kohtub Pistons võõrsil New York Knicksiga ja Hornets mängib kodus Orlando Magicuga.