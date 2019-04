Bjørndalen tunnustas karjääri lõpetanud Solbergi: sa oled Norra spordi suurkuju!

Bjørndalen, kes sündis sarnaselt Solbergile 1974. aastal, teatas oma tippsportlaskarjääri lõpetamisest täpselt aasta tagasi. Suure Solbergi fännina on tal kahju, et ta ei saa enam 44-aastasele kaasmaalasele kaasa elada.

«Ta on oma ala tipus olnud nii palju aastaid. Seega on kurb, et ta otsustas lõpetada, kuid see päev pidi ükskord saabuma. Ta on üks Norra spordi suurkujusid, selles pole kahtlustki,» ütles Bjørndalen NRK-le.