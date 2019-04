Nurmagomedov meenutas telefonikõnet Putiniga: ta helistas mulle pöörases olukorras

«Politsei eskortis meid riietusruumidesse. Nad ütlesid, et me ei lahku siit nii pea. Kogu areeni inimtühjaks tegemiseks pidi kuluma umbes kolm tundi,» jätkas Nurmagomedov sissejuhatust Putini telefonikõnele.

«Ühtäkki kogu selle möllu sees saime teate, et Putin soovib mulle helistada. Mul ei olnud telefoni kaasas, kuid õnneks Islam Mahhatševil oli (Nurmagomedovi tiimikaaslane –toim). Nad helistasid Islami telefonile ning ütlesid, et paari minuti pärast saame kõne Putinilt,» ütles Nurmagomedov.

Suure möllu keskel saigi Nurmagomedov oodatud telefonikõne. «Ta helistas päris keerulisel hetkel ja küsis, kuidas mul läheb. Ütlesin, et kõik on korras, aga oleme politsei poolt ümberpiiratud. Ta õnnitles mind ja ütles, et vaatas võitlust. Lisaks ütles ta, et peaksin oma emotsioone paremini kontrollima ning provokatsioonidele mitte alluma.»