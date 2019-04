Avo Keel võidukast avamängust: uhkustada me ei saa, aga olime tublid

«Esimene geim oleksime pidanud oma eduseisu paremini hoidma. Teises geimis mängis Tartu selgelt paremini, aga pärast statistikat vaadates nägin, et nad võitsid geimi vist 38-protsendilise vastuvõtuga ja 35-protsendilise rünnakuga. Okei, nad said viis blokki, meie mitte ühtegi. Tekkis küsimus, kurat küll, mis moodi? Aga kolmandas geimis tundsime end juba kindlamalt,» ütles Keel.

Neljandas geimis sai Pärnu kiirelt juhtima ning seetõttu kaotasid mängijad geimi lõpus valvsuse. «Neljanda geimi lõpp oli aga libe. Me polnud ületulevateks pallideks üldse valmis, lõime mõne neist 100 meetrit auti. See näitab, et me polnud valmis. Arvati, et eduseis on piisav. Täna sellised olukorrad kätte ei maksnud, aga ükskord maskavad.»