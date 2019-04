Võitmatu Barcelona ülipikk eduseeria Solskjæri ei heiduta: suudame seda teha

Barcelona lahkus Old Traffordilt võiduga juba 12. mänguminutil sündinud ManU kaitsemängija Luke Shaw omavärava tõttu. Seejuures ei suutnud võõrustajad kogu mängu jooksul mitte ühtegi lööki toimetada väravaraamidesse. Ehkki Solskjær tunnistas, et see valmistab pettumust, siis usub 46-aastane norralane, et ManU suudab järgmisel teisipäeval Barcelona koduväljakul Camp Noul saada positiivse tulemuse.

«Me mängisime meeskondlikult. Teame, et kaitsetegevuses tuleb palju ilma pallita töötada ning see väsitab. Aga lähme sinna (Camp Noule – toim) vaid ühe mõttega – meil tuleb skoorida,» ütles Solskjær BT Spordile.

«Tegutsesime Messi (Barcelona ründestaar Lionel Messi – toim) vastu oma võimete piiril. See oleks võinud kalduda mõlemale poole. Me ei toimetanud mitte ühtegi lööki raamidesse ning see valmistab pettumust. Mängisime suurepärase meeskonna vastu,» lisas Punaste Kuradite loots.

Muide, Barcelona on püsinud koduväljakul võitmatuna alates 2013. aastast ehk viimased 30 Meistrite liiga kohtumist, millest 27 on lõppenud võiduga. «See (Barcelona alistamine – toim) oleks kindlasti suurem saavutus, kui arvestada Barcelona ajalugu, kuid me suudame seda teha. Pole kahtlust,» tunnistas Solskjær.