Ott Tänaku ilmaennustaja tegi spetsiaalse prognoosi ka tänaseks esilinastuseks

Temperatuur on kuskil +1...+3 kraadi. Peetri küla pool on ilmselt selgem, aga kesklinnas on pilvisem, pigem sellised madalad pilved, sellised kus päike ka suht hästi vahelt läbi poeb (asume n-ö pilvede piirialal, merel on täitsa pilves, sisemaa suunas pea selge), sadu ei ole karta, samas puhub külm ja kõle põhjatuul 2-4 m/s. «Ükskõik, kust poolt see põhjatuul puhub, ikka on ta meil külm olnud,» ütles Tõnisson. «Päikeseloojangu paiku tõmbab juba kesklinnast väljaspool miinusesse, kesklinnas tund-paar hiljem,» lisas ta.