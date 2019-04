WRC-sarja edendaja tahab Korsika etapi kolida mandrile, et luua maailma suurim ralli

«Suudaksime meelitada sinna pool miljonit pealtvaatajat ning Euroopa standardite järgi oleks see tõeliselt võimas,» lisas Ciesla, kelle sõnul pole see Korsikal saare ilust hoolimata võimalik.

«Ma toetan mõtet uurida, kas saaksime muutuda veelgi paremaks. Vaadake, milline majanduslik kasu sellest kohalikele tule,.» sõnas Ciesla, kes avaldas, et Korsika kohalikule majandusele on tänu autoralli MM-sarja võistluskalendrisse kuulumisele tulnud üheksa miljoni euro jagu tulu. «Samas mõnes nõrgema majandusega võistluspaigas on see summa 50 miljonit eurot,» tõi Ciesla välja.