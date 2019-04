Kuuekordne olümpiavõitja paneb end proovile rallikrossi MM-sarjas

«Ootan suure põnevusega, et saaksin Barcelonas toimuval MM-sarja etapil võistelda. Olen alati unistanud rallikrossiautoga sõitmisest ja nüüd saas seda teha koos maailma parimatega, mis teeb selle sündmuse veel erilisemaks,» rääkis Hoy pressiteates.

«Samas mõistan, et see on suur väljakutse. Järgmisel nädalal saan koos Oliver Bennetti ja Xite Racinguga osaleda testipäeval. Üritan sealt võtta kaasa nii palju õpetusi kui võimalik,» lausus Hoy.