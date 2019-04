Postimehe aruanne: ikaldus rünnakul jätkas käsipallikoondise mõõna

Mullu suvel otsustati Rein Suvi asemel palgata peatreeneriks kümne tiitlivõistlusega medaliga pärjatud rootslane Thomas Sivertsson. EMi teist faasi alustati tema käe all ülikindlate kaotustega Hollandile ja Sloveeniale. Täna asuti Läti vastu teadmises, et viimati maitsti võidurõõmu 28. oktoobril 2017. Lisades kontrollkohtumised, oli kaotusteseeria veninud juba seitsmemänguliseks.

Ikaldus rünnakul Seega: kodus vajati Läti vastu võitu nagu õhku. Et usk ja enesekindlus taastada, et Sivertssonile debüütvõit kinkida, rääkimata kõikvõimalikest sportlikest põhjustest.

Kõik see tähendas, et Eesti nukker seeria jätkus ja EM sai sisuliselt läbi. Pühapäeval mängitakse Valmieras juba üksnes au nimel.

Staari mitu nägu Kui meid on vaat et terve kümnendi liidrina vedanud Mait Patrail – kes alates sügisest vigastusteahelas sipleb –, siis Läti saab loota esimese suurusjärgu tähele. 215 cm pikkune Dainis Krištopans teenis tänu Skopje Vardaris säramisele lepingu Paris St. Germainiga.

Aga me ei suutnud oma võimalusi ära kasutada ja Läti sai sealt uut energiat. Siis suutsime pärast tõeliselt halba perioodi veelkord mängu tagasi tulla, aga see oli juba pigem võitluse kui enda heade lahenduste pealt. Terve teise poolaja olime rünnakul hädas. Me ei jõudnud isegi õigete olukordadeni. Läti on pikk meeskond ja võitis suure osa duelle.