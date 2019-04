Iivo Niskanen võttis Tero Pitkämäkil suu imestusest pärani

Mullu Turus Paavo Nurmi nimelisel võistlusel põlve eesmiste ristatisidemete vigastusest taastumine on läinud Pitkämäkil sedavõrd hästi, et mees plaanib võistelda tänavu jaanipäeva paiku.

«Suur hulk hoojooksuga viskeid on juba tehtud, ehkki mitte täisjõuga, aga hea, et põlv on vastu pidanud,» rääkis Pitkämäki Soome rahvusringhäälingule YLE, tunnistades, et sulgpall oli suurepärane vahend põlve testimiseks.