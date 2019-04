Eesti käsipallikoondis jätkab valiksarjas punktita

«Teine poolaeg oli keeruline – eksisime rünnakul liigselt, mis andis lätlastele mitmeid kiirrünnakuid ning see tähendas Rasmuse jaoks palju raskemaid viskeid. Käsipall on juba selline, kus võib tulla viie- või kümneminutiline halb periood, vastane saab nii-öelda vaimu peale ja on juba väga raske mängu tagasi saada,» selgitas Ekman. Just nii juhtus tema hinnangul mängu teise pooltunni algul, aga sellest saadi üle ning seisul 15:16 tekkis isegi viigistamise võimalus. Paraku seda ei suudetud.

«Kõik on olnud väga lahked ja toredad ning mulle meeldib uute väravavahtidega tööd teha. Rasmus ja Marius (Aleksejev) on juba kogenud, aga areneda saab alati. Meie koostöö läks algusest peale hästi käima, mina saan nendelt õppida ja loodetavasti nemad minult ka,» kiitis treener. «Meeskonnasisene kliima on positiivne. Mulle meeldib kui suure isuga on kõik pallurid asja juures, nad on näljased edu järele ja tahavad selle nimel end arendada. Lisaks on tegu toredate inimestega. Mul oli esmaspäeval saabudes sünnipäev ja kogu tiim laulis mulle selle puhul. Ütleme nii, et nad on paremad käsipallurid kui lauljad, aga see oli südantsoojendav!»