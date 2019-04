Ühe päevaga kaks rekordit ujunud Zirk: see on minu jaoks tõesti väga suur saavutus

«Selle rekordi ujumine oli minu jaoks väga oluline,» rääkis Zirk pärast finaalujumist, lisades: «Aasta aega tagasi ütlesin ka meediale välja, et enne ma ujumist ei lõpeta, kui see rekord saab üle ujutud. Just selle rekordi ületus oli minu jaoks tõesti väga suur saavutus, sest see oli püsinud nii kaua ning sellega võideti ka olümpia pronks.»