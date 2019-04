Siis, kui mina sündisin, peeti sporti riikidevahelise sõjalise musklinäitamise asendustegevuseks, kuhu riigid paigutasid raha samavõrra kui võidurelvastumisse. Tänaseks on kõik muutunud: spordist on saanud vaid üks paljudest meelelahutusvaldkondadest. Paraku elame Eestis endiselt vanades helgetes mälestustes ega pane sageli tähelegi, et kuningas on alasti mis alasti.