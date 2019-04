Viiendat hooaega «Sõdalasi» juhendava Steve Kerri hoolealused on tiitlikaitsjad, jõudnud neli korda järjest finaali ning küsimus on selles, kas tänavu võib olla Golden State’i ajastu lõpu algus. Play-off’i esimeses vastasseisus on Warriors viimasel neljal hooajal kaotanud vaid kaks mängu 18st. Samas viimane, kes Warriorsi play-off’i avaringis välja lülitas, oli hooajal 2013–2014 just Clippers. Kas ajalugu kordub?