Kajalina ütles taas «ei», aga jättis ukse lahti

Itaalias elava ja sealses teises liigas mängiva 28-aastase palluri vastus oli sama, aga selle sisu varasemast erinev. «Anna läheb mai lõpus operatsioonile ja peab seejärel keskenduma ravile,» sõnas Ojamets. «Suhtlesime paar-kolm korda, negatiivset hoiakut ma küll ei tunnetanud. Ta õnnitles meid edasipääsu puhul ja vastas ausa profisportlase kombel, et seisund ei luba appi tulla.»

Kajalina ise kinnitas Postimehega vesteldes täpselt sama. «Jah, Andrei kutsus mind, aga kuna mul seisab suure tõenäosusega ees meniskilõikus, millele järgneb vähemalt kuupikkune taastumine, pidin kahjuks vastama eitavalt. See oli ainuke põhjus. Mul on äärmiselt hea meel, et naiskond nii suure saavutusega hakkama sai,» lausus Kajalina.