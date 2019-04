Galerii: Tallinna Kalev/TLÜ viigistas veerandfinaalseeria Tartu Ülikooliga

Kui avaveerandi võitsid külalised, siis poolajapausile läks juba 12-punktilises eduseisus (38:26) Martin Müürsepa juhendatav Kalev/TLÜ. Teisel poolajal suutis kodumeeskond edu suurendada ning sai lõpuks kirja 17-punktilise 87:70 võidu.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Priit Vene sõnul vedas alt kaitsemäng. «Meid püüti täna kinni üks-üks kaitsega. Kui me sellega hakkama ei saanud, siis hakkas edasi ka kõik lagunema. Vastased jätsid meile palju kaugvisete võimalusi ja eks seetõttu kogunes kaugviskeid päris palju. Saime nüüd kõvasti materjali, mida läbi töötada ja kolmapäeval on uus mäng. Seerias on mitu mängu veel ees ja vaatame, mis neist saab,» sõnas Vene mängujärgselt.