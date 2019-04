Kullamäe ja Sõber võitsid mäekõrguse eduga korvpalli teise liiga

Kohtumise avaveerand kuulus Kadrinale 31:19. Heas hoos olid käesoleval hooajal kolmel korral A-alagrupi parimaks mängijaks valitud Karude kapten Allan Ehte ja poolfinaalis Rae Kossu vastu 40 punkti visanud Gregory Foster, kes tõid mõlemad 11 punkti.

Tasavägine teine mänguperiood jäi 25:25 viiki ja riietusruumidesse siirduti Kadrina 56:44 eduseisus. Fosterilt poolajaks üleplatsimehena 20 silma.

Kohtumise teises pooles leidus Andres Sõbra hoolealustel igale HITO käigule vastus. Eriti hädas oli HITO Karude ameeriklasest tagamehe takistamisel – 185 sentimeetri pikkuse Fosteri kiirus, individuaalsed lahendused ja kaunid söödud pakkusid silmailu igale maitsele. Kodumeeskond HITO pidi lõpuks vastu võtma 25-punktilise kaotuse.

Kadrina peatreener Andres Sõber sõnas mängujärgses intervjuus, et kohtumises oli finaaliväärilist võitlust, kuid lõpuks sai otsustavaks parem füüsis. «Küllap HITO meestel jäid mahlad eilsesse lahingusse Keilaga. Meie tagamängijad tegid head tööd. Gregoryst ei tasu rääkidagi, see meie õnneks on natuke vales liigas,» sõnas Sõber omaselt muheledes.

«Kokkuvõttes meie kolmik, kellega me kevadel kogu asja alustasime, Allan Ehte, Raimond Tribuntsov ja Lauri Mets – niimoodi üheksa kuud panna ainult üks kaotus. Väga vinge! Meeskonna värk mulle meeldib. Me kõik rabeleme ja jaksame veel minu mölina ka ära kuulata. Sellist vaimsust ma alati meeskondade juures hindan.»

Järgmiseks hooajaks Kadrina meeskonnal komplekteerimise osas veel kindlaid plaane pole, aga Sõber on optimistlikult meelestatud: «Me oleme nii head, et ma usun, et nii mõnigi vend tahab ise meie punti tulla! Praegu me tegelikult uue hooaja peale ei mõtle, sest meil on 27. aprillil ees veel Lääne-Virumaa finaal. Ma pole enne esimest ega teist liiga mänginud, tahaks ikka selle värgi ka enne surma ära proovida tead.»

KK HITO loots Priit Käen jäi vaatamata kaotusele hooajaga rahule. «Meie põhieesmärk oli jõuda finaalturniirile, aga teise koha saamine on meile väga suur tunnustus. Loomulikult tahtsime täna kõvemat lahingut anda, aga sädet jäi täna väheseks.»

HITO kindlustas kahe parema sekka jõudmisega järgmiseks hooajaks koha Saku I liigas. Peatreeneri sõnul on esiliigas mängimine klubi noortele motivatsiooniks. «Meil on suur klubi, kus kõik vanuseklassid on kaetud ja kindlasti läheme me Saku I liigat mängima. Meie kandi korvpalliareng ei saa jääda toppama.»

Värskete Eesti meistrite parimana kogus Gregory Clay Foster lõpuks 36 punkti, 7 lauapalli ja 8 söötu ning valiti sellega ka turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks. Allan Ehte lisas 27 ja Lauri Mets 19 punkti. Kümme minutit mänguaega saanud Gert Kullamäe viskas viis punkti, tabades seejuures ühe kaugviske. HITO resultatiivsemaks tõusis 7 kaugviset tabanud Margo Tali 25 punktiga. Veiko Simm toetas teda 17 silmaga.