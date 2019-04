Postimehe aruanne: kas võrkpallikevad lõpebki õige põnevuseta?

Ka neljandat geimi asus Tartu 7:5 juhtima, kuid just siis, kui näis, et läheb tõeliselt põnevaks, Ojametsa hoolealused murdusid. Õigemini lagunesid. Täielikult. Pärnu sai neli punkti järjest – muide, ühtki neist ei toonud Chizoba! – ega andnud Tartule enam uut võimalust. 25:16 ja 3:1.

Duo Keel – Chizoba on võimas! Korvpallirahvas harrastab üsna sageli mõttemängu: kes on läbi aegade parimad ja/või parima hinna ja kvaliteedi suhtega mängijad Eesti liigas? Kui võrkpallis sarnased pingerivid moodustada, kuuluks Pärnu brass Chizoba Neves Atu kahtlemata mõlema etteotsa.

Tema rünnaku kõrgus, võimsus ja täpsus, samuti ohtlik serv on Chizobast teinud mehe, kellele saab igal hetkel loota. Tõsi, üle ühe on ette tulnud ka geimilõppe, mille ta on ainuisikuliselt vussi keeranud, kuid kokkuvõttes on kasulikku märksa enam. Vähetähtis pole, et kohvimaa poeg on leidnud suurepärase klapi kiireid tõsteid harrastava Pärnu sidemängija Martti Keelega.